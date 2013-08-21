Угоду про реверс газу з Румунії підпишуть у жовтні

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький на брифінгу в Кабінеті міністрів.

На тему: Україна цьогоріч планує імпортувати до 2,5 мільярда кубів реверсного газу

«На жовтень розраховуємо підписання угоди з Румунією (про постачання природного газу до України — УНІАН)», - сказав він.

Також міністр повідомив, що у вересні поточного року очікується підписання угоди про постачання газу до України з території Словаччини.

«Впродовж вересня буде підписано угоду з нашими партнерами — Словаччиною», - зазначив він.

Окрім цього, за словами Ставицкого, вже з 15 серпня цього року збільшено в два рази добові поставки природного газу з території Угорщини — до 10 млн. куб. м, і вже у вересні Україна розраховує на збільшення цих поставок до 15 млн. куб. м на добу.

Як повідомляв УНІАН, Україна розробляє реверсивні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії.

Вперше закупівлі газу в країнах Євросоюзу були здійснені в листопаді 2012 року. 15 травня Україна почала імпорт газу через Словаччину в тестовому режимі.

На даний момент уряд розраховує укласти контракт на поставки природного газу в обсязі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини і Словаччини і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

Згідно з ухваленим Кабінетом міністрів України прогнозним балансом надходження і розподілу природного газу на 2013 рік обсяг імпорту газу становить 27,3 млрд куб. м, зокрема за реверсивною схемою - від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Ціна російського газу, що поставляється в Україну за контрактом з російським газовим монополістом «Газпром» від 2009 року, з урахуванням знижки, зафіксованої в російсько-українських міжурядових угодах, у третьому кварталі 2013 року очікується на рівні 400 дол. за тисячу кубометрів.

Ціна газу, що купується в Європі за реверсивною схемою, коливається в межах 340-370 дол. за тисячу кубометрів.

За словами Ставицького, потенційний обсяг газу, який може бути поставлений в України з Європи за реверсивними маршрутами, становить 30 млрд кубометрів на рік, проте при цьому він не обумовлює можливості повної відмови від імпорту російського газу.