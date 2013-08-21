Україна планує у вересні підписати угоду щодо Скіфської площі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький на брифінгу в Кабінеті міністрів.

На тему: Угоду про реверс газу з Румунії підпишуть у жовтні

«Що стосується підписання угоди з ExxonMobil, то уряд вийшов на фінальну пряму. Ми розраховуємо, що наприкінці вересня буде підписано угоду», - сказав Ставицький.

Як раніше повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".

Наприкінці січня 2013 року міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що Україна в 2013 році планує стати лідером серед країн, які ведуть видобуток газу в басейні Чорного моря.