Через Мерседес, що впав на колії, запізнилися чотири поїзди (фото)
10:46, 22 серпня 2013Суспільство
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Під Кременчуком Mercedes-Benz, який упав на залізничні колії, більше ніж на годину затримав рух чотирьох поїздів.
Mercedes заблокував рух чотирьох поїздів / Фото ДСНС
Під Кременчуком 21 серпня о 21.15 з переїзду на рейки впав Mercedes-Benz 407.
Як повідомили УНІАН у прес-службі міського управління ДСНС, на 252 кілометрі залізничного перегону «Кременчук-Потоки» 19-річний водій Mercedes-Benz, користуючись GPS-навігатором, відволікся. Автомобіль впав з асфальтового покриття на рейки.
Mercedes дістав механічні пошкодження - хлопець не зміг самостійно прибрати авто з рейок.
У результаті пригоди більш ніж на годину було затримано рух чотирьох поїздів - №431 «Харків - Одеса», №138 «Кременчук - Сімферополь» №374 «Кременчук - Полтава» №6885 «Кобеляки - Кременчук».
О 23.00 рух всіх поїздів було відновлено.
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