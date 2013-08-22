Через Мерседес, що впав на колії, запізнилися чотири поїзди (фото)

Під Кременчуком 21 серпня о 21.15 з переїзду на рейки впав Mercedes-Benz 407.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міського управління ДСНС, на 252 кілометрі залізничного перегону «Кременчук-Потоки» 19-річний водій Mercedes-Benz, користуючись GPS-навігатором, відволікся. Автомобіль впав з асфальтового покриття на рейки.

Mercedes дістав механічні пошкодження - хлопець не зміг самостійно прибрати авто з рейок.

У результаті пригоди більш ніж на годину було затримано рух чотирьох поїздів - №431 «Харків - Одеса», №138 «Кременчук - Сімферополь» №374 «Кременчук - Полтава» №6885 «Кобеляки - Кременчук».

О 23.00 рух всіх поїздів було відновлено.