Експерт пояснив, чому українці ностальгують за СРСР
Кількість українців, що ностальгують за СРСР, залежить від рівня життя, поваги до країни та геополітичної визначеності України.
Про це заявив заступник директора Інституту соціології НАНУ Євген Головаха.
«Нині ці фактори не суттєво впливають, бо рівень життя – невисокий, а геополітичної визначеності ще й досі нема. Якщо вони більше впливатимуть, то темпи відмови від ностальгічних настроїв серед українців будуть суттєвішими», – зазначив соціолог в коментарі Тиждень.ua.
Високий рівень ностальгії українців за Радянським Союзом Головаха пояснює «трансляцією своїх цінностей старшим поколінням» та відсутністю у той час «багатьох вад, які дуже дратують сьогодні українців».
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«Це велике соціальне розшарування, необмежена нахабність так званої еліти. Ностальгують і за прожитковим мінімумом, безкоштовною освітою і ще багатьма чинниками, які суттєво полегшували побут і життя людей. Втім, багато з недоліків саме цієї системи, яких ми мали позбутися, залишилися. А тому населення керується тим, що, мовляв, втратили все добре, що було, та ще й свого поганого набули», – вважає експерт.
Як повідомляв УНІАН, згідно з даними опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи ім. І.Кучеріва”, 40% населення України вважають, що було б краще, якби все залишилось так, як було в СРСР до 1985 року.