Експерт пояснив, чому українці ностальгують за СРСР

Про це заявив заступник директора Інституту соціології НАНУ Євген Головаха.

«Нині ці фактори не суттєво впливають, бо рівень життя – невисокий, а геополітичної визначеності ще й досі нема. Якщо вони більше впливатимуть, то темпи відмови від ностальгічних настроїв серед українців будуть суттєвішими», – зазначив соціолог в коментарі Тиждень.ua.

Високий рівень ностальгії українців за Радянським Союзом Головаха пояснює «трансляцією своїх цінностей старшим поколінням» та відсутністю у той час «багатьох вад, які дуже дратують сьогодні українців».

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«Це велике соціальне розшарування, необмежена нахабність так званої еліти. Ностальгують і за прожитковим мінімумом, безкоштовною освітою і ще багатьма чинниками, які суттєво полегшували побут і життя людей. Втім, багато з недоліків саме цієї системи, яких ми мали позбутися, залишилися. А тому населення керується тим, що, мовляв, втратили все добре, що було, та ще й свого поганого набули», – вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи ім. І.Кучеріва”, 40% населення України вважають, що було б краще, якби все залишилось так, як було в СРСР до 1985 року.