За Радянським Cоюзом сумують більше українці, ніж росіян (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи ім. І.Кучеріва”, яке сьогодні було оприлюднено на прес-конференції в Києві.

Згідно з опитуванням, 40,5% українців вважає, що було б краще, щоб все залишилось так, як було в СРСР до 1985 року, не згодні з цим - 39%, а 20% - не мають певної думки з цього приводу.

За результатами дослідження, найбільше шкодують за Радянським Союзом жителі сходу (56%), центру (42%) та півдня (35%), менше - заходу (23%).

“Існує також пряма залежність між віком та бажанням повернутися у радянські часи. Найбільше шкодують за Радянським союзом люди у віці старше 60 років (67%) та у віці 50-59 років (51%). Найменше шкодує молодь віком до 30 років (14,5%)”, - зазначила на прес-конференції директор фонду Ірина Бекешкіна.

Крім того, за її словами, ставлення до колишнього Радянського Союзу прямо пов’язано з матеріальним становищем сім’ї.

“Серед тих, кому не вистачає коштів на харчування, 57% шкодують за колишнім Радянським Союзом, а серед тих, хто вважає себе забезпеченим - 24%”, - сказала Бекешкіна.

Між тим директор фонду зазначила, що у Росії шкодують за колишнім Радянським Союзом дещо менше, ніж в Україні - 34%, проте там більше тих, хто не визначився зі своїм ставленням до цього питання - 40%.

Крім того, за результатами опитування, значна частина українських громадян відчуває більшу близькість до Радянського союзу, ніж до України - 34,6%.

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Довідка УНІАН. Дослідження проведено фондом “Демократичні ініціативи ім. І.Кучеріва” та соціологічною службою центру Разумкова з 17 по 22 травня.

Опитано 2 тис. 10 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка - 2,3%.

Для порівняння з Росією - використовуються результати соціологічного дослідження “Левада-центру”, проведеного у 2012 році.