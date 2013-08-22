До Харкова прибув Патріарх Єрусалимський Феофіл III

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської міської ради.

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«Патріарх візьме участь у святкуванні Дня міста, яке буде відзначатися завтра, 23 серпня», - зауважили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 23 серпня, відбудеться робоча поїздка Президента України Віктора Януковича до Харкова, де заплановано урочисті заходи з нагоди відзначення 70-річчя визволення міста від німецько-фашистських загарбників.