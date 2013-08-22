Міндоходів вилучило у підприємця яхту

Як повідомляє прес-служба кримського управління Міндоходів, житель України катав відпочивальників на парусно-моторному судні в акваторії Чорного моря без держреєстрації і ліцензії на перевезення пасажирів.

Крім того, яхта зайшла на територію України з-за кордону в режимі транзиту, її використання в комерційних цілях в країні категорично заборонено.

Міндоходів склало на підприємця протокол про адміністративне порушення і передало документ в суд.