Не пробачили: кримські татари хочуть зірвати гастролі Паніну

Про це повідомив перший заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сайту «Крим.Коментарі».

За його інформацією, сьогодні голова Євпаторійського меджлісу і представники громадськості запропонують управлінню культури Євпаторійської міськради вжити заходів до негайного розриву договору про виступ Паніна в Євпаторії, який, за деякими даними, планується на сьогодні, 23 серпня.

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«Ви чули, що він сказав до своїх вибачень, про дерева для кожного татарина? Я особисто не пробачив. Тому що людина закликала до прямого насильства по відношенню до мене, до моїх дітей, до моїх живим батькам. Він закликав, щоб кожного з нас повісили на дереві», - сказав Чубаров.

Заступник голови меджлісу вважає, що Панін негайно має бути затриманий, стосовно нього повинні бути вжиті всі заходи, передбачені законом.

«Це фашист. Кого прощати? Фашиста? Він що хворий, божевільний, не відповідає за свої діяння? Нехай відповість!», - додав він.