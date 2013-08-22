Російський консул назвав “ляпасом Росії" побиття актором Паніним жителя Криму

Про це генконсул РФ сказав у коментарі газеті «Сегодня».

«Для мене, як і для будь-якої нормальної людини, хамство неприйнятне. І воно не має ані статусу, ані національності. Якщо актор Панін дійсно ударив молоду людину, та ще й образив її національність, цинічно коментуючи свій потворний вчинок, то я розглядаю це як ляпас Росії. Це стосується етичної оцінки події», - зазначив Світличний.

«А що стосується закону, то правоохоронні органи, якщо убачають в тому, що трапилося, ознаки лиходійства, що підлягає покаранню, мають право притягнути винного до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності», додав генконсул РФ у Криму.

Як повідомляв УНІАН, у Криму міліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття російським актором Олексій Паніним жителя Криму після ДТП.

"За фактом дорожньо-транспортної пригоди, що мала місце в Алушті, за участі автомобіля, пасажиром якого був громадянин Російської Федерації, заяв і повідомлень до органів внутрішніх справ Криму не надходило. У деяких ЗМІ з'явилася інформація про заподіяння громадянином РФ тілесних ушкоджень громадянинові. Відкрито кримінальне провадження за статтею 125 КК України - умисне легке тілесне ушкодження", - повідомили у прес-службі головного управління МВС у Криму.

Але водночас ЗМІ розмістили коментарі самого Паніна, з яких випливає, що саме він заподіяв тілесні ушкодження кримському татаринові.

"Молодий хлопець - татарин, врізався у бампер. Там немає жодної подряпини, але це він врізався. Людина дозволила собі по-хамськи спілкуватися і все. Нічого не сталося - все нормально. Хамське бидло вдарило машину в "жопу", захотіло заробити грошей. У нього це не вийшло... Я його за горло схопив. Був би у мене камінь під рукою, я б йому башку розбив", - сказав Панін виданню "Вести".