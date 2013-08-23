На Донеччині спалили 250 кущів конопель

Як повідомили УНІАН сьогодні у прес-групі Управління СБ України в Донецькій області, наркоплантацію співробітники СБУ виявили минулої неділі на території Краснолиманського району Донецької області. У лісосмузі з малопомітним під'їздом для автотранспорту росло близько двох з половиною сотень кущів конопель, висота рослин досягала 2,5 - 2,6 метрів.

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За матеріалами СБУ органами міліції почато кримінальне провадження за ст.310 (посів або вирощування снодійного маку або конопель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Весь нарковрожай знищено. У повідомленні зазначили, що таким чином правоохоронці не допустили попадання на «чорний» ринок наркотичної речовини на суму майже 240 тис. грн.