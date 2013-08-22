У центрі Дніпропетровська згоріли три іномарки

У центрі Дніпропетровська на вул. Ворошилова, 4 сьогодні, 22 серпня, після 2 години ночі сталося загоряння 3-ох автомобілів іноземного виробництва, які знаходилися на тимчасовій стоянці.

Як повідомили УНІАН в головному управлінні ДСНС в області, пожежно-рятувальні автомобілі та 11 пожежних прибули на місце НП через 8 хвилин після повідомлення на номер 101. Близько 3-ої години пожежа була ліквідована. В результаті пожежі сильно пошкоджений джип «Toyota Highlander». Кросовер «Mazda – СХ-7» та автомобіль «Kia Cerato» пошкоджені частково. В одній із іномарок розбите скло дверцят.

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Причини виникнення надзвичайної події з’ясовуються співробітниками Жовтневого райвідділу міліції Дніпропетровська. За попередньою версією, причиною пожежі є підпал.