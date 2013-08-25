Азаров вірить у перспективи вугільної галузі України

Про це йдеться у його привітанні працівникам вугільної промисловості з нагоди професійного свята – Дня шахтаря, розміщеному на Урядовому порталі.

Як зауважив Азаров, «в Україні склалися добрі традиції вшанування людей праці, особливо тих, хто працює у складних умовах, виявляючи мужність, наполегливість, силу духу і героїзм. Саме шахтарі здійснюють важливий внесок у розвиток паливно-енергетичного комплексу нашої країни, забезпечуючи його належне функціонування».

На тему: Сьогодні в Україні відзначають День шахтаря

Він наголосив, що «уряд України підтримує плани реформування галузі, удосконалення технологій виробництва, забезпечення якісних умов праці шахтарів з метою розвитку вугільної промисловості для реалізації Енергетичної стратегії України та досягнення енергетичної незалежності».

За словами Азарова, в уряді прагнуть «зберегти робочі місця, забезпечити сучасне технічне оснащення та безпеку праці, оскільки переконані, що вугільна галузь України і надалі буде однією з найбільш розвинених у світі, а її працівники примножать шахтарську славу нашої країни».