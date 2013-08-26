На сьогодні в Україні оголосили штормове попередження

Про це повідомив Укргідрометцентр.

"Вдень 26 серпня в більшості західних, центральних областей та на Одещині місцями грози, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі", - йдеться в повідомленні синоптиків.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні очікується вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 18-23°; у південній, східній частині та на Дніпропетровщині вдень 24-29°, в Криму до 33°.

У Києві та області у понеділок - без опадів, лише на півдні області вдень дощі, подекуди грози. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 18-23°, у Києві - близько 20°.