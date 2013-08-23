У Врадіївці після публікації в ЗМІ почалося розслідування чергового побиття

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС області, заяв і повідомлень про перевищення службових повноважень співробітниками Врадіївського райвідділу в підрозділи міліції не надходило.

Чоловіка, який вказаний у публікаціях як потерпілий, у ніч з 15 на 16 серпня було затримано за фактом здійснення хуліганських дій - до міліції звернулася охорона місцевого підприємства.

"Після прибуття співробітників міліції правопорушник не припинив своїх хуліганських дій, виявляв злісну непокору правоохоронцям і завдав тілесні ушкодження працівникові міліції", - сказано в повідомленні СЗГ УМВС.

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З метою припинення порушення громадського порядку правоохоронці, застосувавши заходи фізичної дії, доставили чоловіка в райвідділ міліції для складання адміністративних протоколів за ст. 178 і 185 КпАП. Відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 345 (завдання тілесних ушкоджень працівникові правоохоронних органів) КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Міліція заявляє, що затриманому було викликано безплатного захисника і медичних працівників для перевірки стану здоров'я затриманого і фіксації можливих скарг.

Після складання адміністративних матеріалів громадянина було доставлено в лікарню, де йому було поставлено діагноз - гостра алкогольна інтоксикація (1,72 проміле).

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"Громадянин при проведенні експертизи поводився агресивно, погрожував лікарям і висловлювався на їх адресу нецензурною лайкою. Після завершення медичного обстеження чоловіка було відпущено додому", - сказано в повідомленні.

УМВС України в Миколаївській області сформовано групу, до складу якої увійшли представники відділу внутрішньої безпеки та інспекції з особового складу, призначено проведення службової перевірки, за наслідками якої, у разі підтвердження перевищення службових повноважень міліціонерами, буде вжито відповідних заходів дисциплінарної дії, аж до звільнення з посад і органів внутрішніх справ.

Зібрані матеріали планується передати в прокуратуру для оцінки правомірності дій міліціонерів і прийняття рішення згідно з вимогами чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, газета «Сегодня» повідомила, що у Врадіївці Миколаївської області міліціонери продовжують бити людей.

«Мого сина 15 серпня побили двоє міліціонерів. Вони були одягнені в цивільне, похитувалися, один з них показав посвідчення, — заявив батько постраждалого Леонід Русавський. — Що саме сталося, я точно не знаю. Але є інформація, що один з них накинув на шию синові ремінь і почав душити, потім удвох били. Зараз син лежить у лікарні із струсом мозку, весь чорний. Ми написали заяву в міліцію, спілкувалися з їх начальником. Пізніше я дізнався, що цих двох звільнили».

А врадіївчанин Сергій Левицький, який підробляє таксистом, також розповів, що недавно його двічі побив колишній міліціонер.

Прес-секретар миколаївського облглавку міліції Роман Шкуренко заявив виданню, що заяв про неправомірні дії міліції у Врадіївці за останні тижні не було. Джерела в прокуратурі повідомили, що перевіряють цю інформацію і вже знайшлися перші підтвердження.

Нагадаємо, 27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Ірину Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували в реанімацію. 28 червня за підозрою в здійсненні зґвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень було затримано лейтенанта міліції Дмитра Поліщука і єгеря Сергія Рябіненка.

1-2 липня, після протестів проти беззаконня місцевих жителів і штурму райвідділ міліції, прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також вказувала потерпіла.

Багато місцевих жителів заявили про те, що міліціонери били їх, катували, змушуючи визнати себе винними в скоєнні злочинів.

3 липня на засіданні парламенту народний депутат від ВО «Свобода» Едуард Леонов заявив, що за останні три роки у Врадіївці працівники райвідділу міліції зґвалтували і вбили п'ятьох жінок. Були піддані тортурам 11 чоловіків із змушуванням визнати себе винними в цих зґвалтуваннях і вбивствах. Троє з них повісилися, а один помер вдома від катувань.