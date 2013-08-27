У Киргизстані підліток помер від чуми, 132 людини в лікарні, введено карантин

Про це повідомив РІА Новости у вівторок представник прес-служби уряду республіки.

Міністр охорони здоров'я Киргизстану Дінара Сагінба'ва офіційно підтвердила випадок загибелі людини від чуми в республіці - в Ак-Суйському районі помер 15-річний підліток. На даний момент в районі госпіталізовано 132 людини, що мали контакти з хлопчиком. Ознак чуми ні в кого не виявлено, однак медичне спостереження за контактними особами триває.

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"Під час засідання республіканської надзвичайної протиепідемічної комісії при уряді республіки у зв'язку з надзвичайною ситуацією в Ак-Суйському районі Іссик-Кульської області міністерству фінансів доручено вишукати необхідні фінансові кошти для закупівлі лікарських засобів, дезінфікуючих та витратних матеріалів для проведення протиепідемічних та профілактичних заходів", - повідомив співрозмовник агентства.

У районі введені обмежувально-карантинні заходи, виставлені міліцейські пости у відділеннях Ак-Суйскої територіальної лікарні й інфекційному відділенні Іссик-Кульської обласної лікарні, де розмішені контактні особи, а також у низці населених пунктів.

Бригади медичних працівників проводять подвірні обходи з населенням, що проживає на пасовищах в Енільчек і в селі Ічке-Жергез Ак-Суйського району. Проводиться позапланова вакцинація осіб, що проживають в зоні природного вогнища виникнення чуми. Крім того, спеціальні групи здійснюють вилов і дослідження гризунів і їхніх бліх на чуму, повідомили в уряді країни.