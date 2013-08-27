На авіакосмічному салоні МАКС-2013 Україна представить Ан-158

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, салон проходитиме з 27 серпня до 1 вересня. Причому перші три дні на виставці зможуть бути присутніми лише офіційні представники і журналісти, а останні три дні заплановані для масових відвідин.

На тему: Україна візьме участь в авіакосмічному салоні МАКС-2013

Цього року також буде організований глобальний Міжнародний авіаційний конгрес, присвячений питанням розвитку авіаційно-космічної галузі.

За даними УНІАН, Україну представлятимуть близько 10 підприємств, що виробляють літаки і комплектуючі для них. Також передбачається участь генерального директора – генерального конструктора державного підприємства «Антонов» Дмитра Ківи, президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, представників Державного космічного агентства.

Як стало відомо УНІАН, ДП «Антонов» відмовилося від ідеї представити на виставці модернізований військово-транспортний літак Ан-70.

«Літак зараз проходить випробування, тому ухвалено рішення не відволікатися від наміченої роботи. Тим більше, що наш літак вже був успішно продемонстрований на авіасалоні у Франції «Ле Бурже», - сказав співбесідник агентства.

У перший день салону, 27 серпня, у рамках МАКС-2013 пройде конференція «Модернізація літака Ан-140», яку організовує ВАТ «Авіакор-Авіаційний завод».

За даними московського представництва АТ «Мотор Січ», компанія представить на МАКС-2013 модельний ряд двигунів для цивільної і військової авіації.

Для відвідувачів і учасників авіасалону працюватиме стенд корпорації «НВО «О.Івченко» у павільйоні № C2-14, експозиція літальних апаратів на статичній стоянці, частина яких візьме участь в льотній програмі. Зокрема, в експозиції буде представлено ряд двигунів, створених АТ «Мотор Січ» (ТВ3-117ВМА-СБМ1В, ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серії, ТВ3-117ВМА-СБМ2В, МС-500В, МС-14 і АИ-450МС) і спільно з ДП «Івченко-Прогрес» (Д-436-148 ФМ, Д-136-2, АИ-9В-01, АИ-450С і АИ-450М), вертольоти Мі-8МСБ, МСБ-2.

У рамках МАКС-2013 28 серпня на стенді АТ «Мотор Січ» відбудеться прес-конференція Богуслаєва на тему «Перспективи і напрямки розвитку корпорації «Івченко».

Традиційно на МАКС найбільшу кількість експонатів представить російська «Об'єднана авіаційна корпорація» - на статичній стоянці буде показано понад 20 літаків, а також запланована льотна програма. Зокрема, вперше відбудеться груповий проліт трьох дослідних винищувачів п'ятого покоління Т-50 і презентація нового транспортного літака Іл-76MД-90А.

Окрім цього, на статичній стоянці вперше буде представлено VIP-версію літака Sukhoi Superjet 100, а також літак Ту-214ОН (Відкрите небо), який буде передано Міністерству оборони РФ під час виставки.

МАКС проводиться раз на два роки в Росії, починаючи з 1993 року. В 11-му салоні візьме участь більше тисячі компаній, з них 277 іноземних з 43 держав. Два роки тому число учасників становило 842, зокрема 220 - з 40 інших держав. У найбільшому з подібних профільних заходів - паризькому «Ле Бурже» у липні взяли участь понад 2 тис. компаній з 44 країн.