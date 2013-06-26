Україна візьме участь в авіакосмічному салоні МАКС-2013

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ сказав президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа.

«Ми братимемо участь, хоча остаточно ще не визначилися, які літаки демонструватимемо. Думаю, що покажемо в Росії новий Ан-70 », - сказав Ківа.

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Також він не виключив, що експонуватиметься пасажирський Ан-158.

За словами Ківи, в рамках авіасалону планується підписання ряду контрактів, але про них поки що рано говорити публічно.

Як повідомляв УНІАН, Україна разом з Росією реалізує кілька проектів з виробництва літаків лінійки «Ан». Зокрема, Ан-148/Ан-158, Ан-140, також тривають роботи щодо початку серійного виробництва літаків Ан-70 і Ан-124.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» (створено в 1946 році) було перейменоване в ДП «Антонов».

Серед розробок ДП «Антонов» - літаки Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Міжнародний авіаційнно-космічний салон МАКС входить до числа найбільших світових авіафорумів. Цього року салон буде відкритий з 27 серпня по 1 вересня.

МАКС проводиться під патронатом президента Російської Федерації в місті Жуковському, на аеродромі центральної випробувальної бази Росії Льотно-дослідного інституту ім. М.М.Громова.