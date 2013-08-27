Курченко купив стадіон «Металіст» - джерело

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної ради з посиланням на голову облради Сергія Чернова, сьогодні відбулося засідання конкурсної комісії з продажу єдиного майнового комплексу Комунального підприємства «Обласний спортивний комплекс «Металіст».

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Конкурсна комісія вирішила визнати переможцем конкурсу з єдиного заявника – Товариство з обмеженою відповідальністю «Спортивний комплекс «Стадіон Металіст» як таке, що погодилось з усіма умовами конкурсу з продажу та запропонувало ціну придбання об’єкта – 674 522 000,00 грн з урахуванням ПДВ.

Під час засідання директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Спортивний комплекс «Стадіон Металіст» Олександр Пархоменко та представники товариства проінформували конкурсну комісію, що в разі придбання єдиного майнового комплексу КП «ОСК «Металіст» товариство планує проведення на стадіоні футбольних матчів, концертів, екскурсій, фотосесій тощо.

Додаткові джерела доходів: оренда приміщень стадіону, продаж прав на назву стадіону, дохід від кейтерінгу, продаж ексклюзивних прав на комерційну діяльність, використання рекламних площ.

Чернов також повідомив, що, зважаючи на важливість цього питання для всієї територіальної громади Харківщини, конкурсна комісія звернулась до нього з пропозицією винести на затвердження сесії обласної ради результати конкурсу.

Крім того, члени конкурсної комісії рекомендували Харківській облраді укласти з товариством з обмеженою відповідальністю «Спортивний комплекс «Стадіон Металіст» договір купівлі-продажу стадіону.

Офіційного підтвердження, хто саме є покупцем стадіону «Металіст» на цей час немає, але з власних джерел УНІАН стало відомо, що ОСК «Металіст» придбав харківський бізнесмен, власник ФК «Металіст» Сергій Курченко.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2012 року депутати Харківської міської ради прийняли звернення до голови облради Сергія Чернова з проханням передати ОСК «Металіст» в комунальну власність Харкова. У 2007 році, на період реконструкції та підготовки до Євро-2012, ОСК «Металіст» було передано містом в управління Харківської обласної ради.

20 грудня на той час президент футбольного клубу «Металіст» Олександр Ярославський заявив, що може припинити фінансування клубу у зв’язку із заявами мера Харкова Геннадія Кернеса про те, що стадіон «Металіст» має бути повернуто в комунальну власність Харкова.

21 грудня Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, коментуючи конфліктну ситуацію, сказав, що не виключає можливості продажу стадіону приватній особі.