У Харкові назвали дату чергової покупки Курченка

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне повідомлення розміщене на сайті Харківської обласної ради.

«Конкурс буде проведено 27 серпня 2013 року, о 10.00 годині за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 4 під’їзд, 3 поверх, управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради», - повідомили в облраді.

Ціна об’єкта приватизації перевищує 562,1 млн грн, ПДВ – понад 112,4 млн грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ перевищує 674,5 млн грн.

Майбутній власник об’єкту повинен сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ протягом 30 календарних днів із моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

«У разі несплати коштів протягом зазначеного строку покупець сплачує на користь продавця неустойку в розмірі 20% ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню», - зазначається в умовах проведення конкурсу на продаж «Металіста».

Для участі в конкурсі покупець повинен подати заяву та бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта. Кінцевий термін прийняття заяв, підтверджуючих документів та бізнес-планів (або ТЕО), - за 7 календарних днів до проведення конкурсу.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2012 року депутати Харківської міської ради прийняли звернення до голови облради Сергія Чернова з проханням передати ОСК «Металіст» в комунальну власність Харкова. У 2007 році, на період реконструкції та підготовки до Євро-2012, ОСК «Металіст» було передано містом в управління Харківської обласної ради.

20 грудня на той час президент футбольного клубу «Металіст» Олександр Ярославський заявив, що може припинити фінансування клубу у зв’язку із заявами мера Харкова Геннадія Кернеса про те, що стадіон «Металіст» має бути повернуто в комунальну власність Харкова.

21 грудня Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, коментуючи конфліктну ситуацію, сказав, що не виключає можливості продажу стадіону приватній особі.

24 грудня Ярославський повідомив, що складає із себе повноваження президента ФК «Металіст», і передав зобов'язання з його фінансування іншому інвестору. Власником клубу став харківський бізнесмен Сергій Курченко.

26 грудня на сайті ФК «Металіст» з’явилася інформація з посиланням на Курченка про бажання нового власника клубу викупити з комунальної власності обласний спортивний комплекс «Металіст», на якому грає команда.

Після цього Добкін неодноразово заявляв, що найімовірнішим власником стадіону стане саме Курченко. За словами губернатора, приблизна вартість стадіону становитиме 70 млн доларів. Кошти від продажу ОСК «Металіст» планується направити на будівництво низки інфраструктурних та культурних об’єктів Харкова.

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Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» на 40 тисяч глядацьких місць був реконструйований до Євро-2012 й офіційно відкритий 5 грудня 2009 року. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції Ярославського (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума внесених тоді у реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн доларів. У 2011 році Ярославський додатково інвестував у реконструкцію поля стадіону близько 3 млн євро.