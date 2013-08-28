Майже всі п'ятикласники обрали вивчення англійської

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр освіти і науки України Дмитро Табачник під час засідання підсумкової Колегії МОН “Стан готовності загальноосвітніх навчальних закладів до нового навчального року та впровадження державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти”.

Зокрема, Табачник нагадав, що з цього навчального року п’ятикласники починають навчання за новими стандартами і програмами.

Так, вони вивчатимуть дві іноземні мови та інформатику. Міністр відзначив, що за оперативними даними, англійську мову як другу іноземну для вивчення обрали майже 7,5% учнів, німецьку - 52%, російську - трохи більше 23%, французьку - 14%, польську - 1,6% та іспанську - 1,2%.

Водночас 91,5% дітей як першу іноземну вивчатимуть англійську мову.

На цю тему: Російська в українських школах поступилася німецькій

“Для нас дуже важливо, що практично без винятку всі діти будуть вивчати англійську, і що ми провели процедуру вибору другої мови абсолютно вільно і демократично”, - сказав Табачник.

Також він нагадав про зміни в уроках фізкультури, де замість традиційних нормативів будуть заняття рухливими іграми та відсутність оцінок.

Водночас, відзначив міністр, відбудеться активізація застосування у навчально-виховному процесі здоров’язбережувальних технологій, посилюватиметься роль природничої та екологічної освіти.

Крім того, на 15-30% скорочено обсяги навчальних програм за рахунок усунення їх дублювання.

Міністр наголосив також на важливості підготовки вчителів, які викладатимуть у 5 класах.