Друга іноземна: Російська в українських школах поступилася німецькій

Про це заявив Міністр освіти та науки України Дмитро Табачник на прес-конференції в Будинку уряду, повідомляє урядовий портал.

«На сьогодні ми маємо таку статистику: більшість українських п’ятикласників обрали як другу іноземну мову німецьку – майже 52 %. Російську мову обрали трохи більше 23 %, французьку – 14%, польську – 1,6% та іспанську – 1,2%», – зазначив Табачник.

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Міністр також нагадав, що згідно з новими Державними стандартами, на вивчення іноземних мов з 1-11 класи передбачено 38 годин (за старою програмою – 25,5 год).

За його словами, наразі всі учні забезпечені викладачами іноземних мов.