Українських яблук стає дедалі більше

«За перші 5 місяців 2013 року Україна імпортувала на 42,3% (35,3 тис. тонн) яблук менше, ніж за аналогічний період минулого року. Також відбулося зменшення експорту на 18,9% (673 тонни). Виробництво яблук щорічно зростає, тому такі показники зовнішньої торгівлі свідчать про збільшення внутрішнього споживання», - йдеться в повідомленні асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Експерти також відзначили, що за результатами 2012 року валовий збір яблук в Україні становив 1126,8 тис. тонн, що на 26% більше від показника 2010 року.

«Збільшення урожаю яблук зумовлене зростанням врожайності на 21,6 ц/га насаджень плодоносного віку. Разом з тим площі під ними впродовж останніх трьох років виросли лише на 0,3 тис. га», - цитує прес-служба менеджера проектів «Агрошколи УКАБ» Володимира Матвіюка.

За інформацією асоціації, за площею насіннєвих насаджень плодоносного віку в Україні лідирують Вінницька область - 18,3 тис. га, Чернівецька - 10,3 тис. га і Хмельницька - 10,1 тис. га. А лідерами за показниками валового збору яблук в Україні в 2012 році була «Кримська фруктова компанія» із збором 32 тис. тонн, а також «Сагре» і «Сварог Вест Груп», які поділили друге місце з валовими зборами по 7 тис. тонн.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг виробництва овочів і фруктів в Україні за підсумками 2012 року становив 10 млн. тонн, з яких 8,5 млн. тонн становить внутрішнє споживання, а решту обсягу може бути експортовано. Загалом за підсумками 2012 року експорт овочефруктової групи виріс на 20%, а імпорт скоротився на 40%.

Довідка УНІАН. УКАБ була заснована в 2007 році для захисту економічних і професійних інтересів гравців аграрного бізнесу України. УКАБ сприяє українським виробникам у встановленні і підтримці міжнародних ділових зв'язків. До складу Асоціації входять великі виробники і переробники сільськогосподарської продукції України.