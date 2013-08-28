У США банк JPMorgan можуть оштрафувати на $6 мільярдів
Федеральне агентство з фінансування житла США вимагає від одного з найбільших американських банків - JPMorgan Chase & Co виплатити штраф у більш ніж 6 мільярдів доларів для врегулювання звинувачень у продажі неякісних іпотечних цінних паперів перед світовою фінансовою кризою.
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на видання Wall Street Journal.
На думку агентства, банк, що видавав іпотечні кредити, часто виявляв недостатню обачність у дотриманні законодавства, що регулює обіг цінних паперів. Зокрема, не враховувалися свідчення неблагонадійності позичальників, які надавали хибні або підроблені дані про доходи.
У підсумку виникла ситуація, коли вони не змогли платити за кредитами, що призвело до різкого знецінення іпотечних паперів і відповідних фінансових втрат організацій-емітентів. Найбільші іпотечні агентства Fannie Mae і Freddie Mac втратили при цьому мільярди доларів.
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У той же час раніше низка ЗМІ повідомила про арешт колишнього трейдера JP Morgan Хав'єра Мартіна-Артахо (Javier Martin-Artajo) в Іспанії. Він звинувачується в тому, що намагався приховати втрати сотень мільйонів доларів при невдалих угодах, списавши їх в портфель кредитних деривативів. У зв'язку з цим у травні минулого року через дії низки трейдерів в Лондоні один з найбільших американських банків втратив більше шести мільярдів доларів.
Крім Мартіна-Артахо, 14 серпня прокуратура Нью-Йорка також висунула звинувачення екс-трейдеру Жюльєну Гру (Julien Grout).
Інвестбанк JP Morgan Chase заснований в 1799 році і є одним зі світових лідерів у сфері надання інвестиційних банківських послуг і довірчого управління. В даний час банк, активи якого оцінюються в 2 трильйони доларів, провадить діяльність у понад 60 країнах.