Обама досі виплачує іпотечний кредит

Барак і Мішель Обама мають особисті статки від 1,9 до 6,9 мільйона доларів, у той час як роком раніше їх заощадження оцінювалися в 2, 6-8,3 мільйона доларів, свідчить оприлюднена декларація про майно президента США і його дружини, повідомляє РІА Новости.

У декларації вказані тільки приблизні розміри активів, як вимагає закон. Пара вибрала консервативну інвестиційну стратегію. Так, Обама тримає 515 тисяч доларів на поточному рахунку в банку JPMorgan Chase, і ще до 5 мільйонів зберігаються в наднадійних, але низькодохідних казначейських цінних паперах США. Пенсійні заощадження президента зберігаються в індексному пайовому фонді, мета якого - не гнатися за прибутком, а чітко слідувати динаміці біржових індексів.

Президент як і раніше виплачує іпотечний кредит на суму від 500 тисяч до 1 мільйона доларів, узятий в 2005 році на 30 років, причому відсоток по кредиту (5,6% на рік) значно вищйи за поточний ринковий. Обама також відклав до 400 тисяч доларів на вищу освіту своїх дочок.

Віце-президент Байден і його дружина Джілл повідомили, що їхнє майно, не рахуючи будинку, оцінюється в суму від 239 до 867 тисяч доларів, а борги становлять від 740 тисяч до 1,6 мільйона доларів.

Згідно з повідомленням, опублікованим на сайті Білого дому в квітні, в минулому році Обама з дружиною заробили близько 608 тисяч доларів - на 172 тисячі менше, ніж роком раніше. При цьому в 2009 році доходи Обами становили 5,5 мільйона доларів. Байден і його дружина в 2012 році заробили на 6 тисяч доларів більше, ніж у 2011 - 385 тисяч.

На цей час зарплата президента США становить 400 тисяч доларів на рік, вона встановлюється законом і не може бути змінена. Однак Обама в умовах прийняття заходів щодо скорочення бюджетних витрат заявив про свій намір повертати 5% від своєї зарплати назад у бюджет країни.