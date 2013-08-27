У Житомирській тюрмі помер серійний вбивця Онопрієнко

Сьогодні в колонії на Житомирщині від серцевого нападу помер серійний вбивця Анатолій Онопрієнко, якого було засуджено до довічного ув’язнення.

Про це УНІАН повідомив речник голови Державної пенітенціарної служби України Ігор Андрушко.

“Я підтверджую цю інформацію. Онопрієнко помер сьогодні о 17.15 від серцевого нападу”, - сказав Андрушко, нагадавши, що Онопрієнка було засуджено у 1996 році за численні вбивства людей.

Також Андрушко додав, що у Онопрієнка і раніше були проблеми з серцем.

Як повідомлялося, Онопрієнко в період з 1989 по 1996 роки убив 52 людини, із них 11 дітей. При цьому залишається велика кількість інкримінованих йому, але не доведених, епізодів.

Онопрієнко був затриманий навесні 1996 року. 31 березня 1999 року він був засуджений до страти, але через намір України вступити до Ради Європи смертний вирок було замінено довічним ув’язненням.