Умань готується до масового паломництва тисяч хасидів

Як повідомили УНІАН в прес-службі Уманського міськвиконкому з посиланням на заступника міського голови Умані Петра Паєвського, цього дня до Умані приїде близько 3 тисяч хасидів. Пік заїзду припаде на 3 вересня, коли в Україну приїде понад 7 тисяч паломників-хасидів.

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За словами Паєвського, заїзд паломників здійснюватиметься через міжнародний аеропорт «Бориспіль» та аеропорти міст Вінниця та Одеса. Всі питання авіа- і автоперевезення вирішені. В Умані очікують, що до міста прибуде понад 800 автобусів та мікроавтобусів.

За даними Міжнародного благодійного фонду імені рабі Нахмана на цьогорічне святкування іудейського Нового року до Умані з’їдуться більше 24 тисяч прочан з різних країн світу.

Як повідомляв УНІАН, на святкування 5774 єврейського нового року Рош-га-Шана цієї осені до Умані очікується приїзд більше 24 тисяч паломників із 24 країн світу.

Торік Новий рік за іудейським календарем біля могили цадика Нахмана зустріли майже 23 тисячі паломників з 24 країн світу. Цього року Новий рік хасиди святкуватимуть з 4 на 5 вересня.

Довідка УНІАН. Щороку до Умані з’їжджається більше 20 тисяч хасидів аби відсвяткувати Рош–Га-Шана на могилі рабі Нахмана – проповідника і духовного лідера брацлавських хасидів – філософсько-світоглядної течії в іудаїзмі.

Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) — засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика Раббі Нахмана (Брацлавського) в Умані - одна із самих шанованих святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.