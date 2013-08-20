Ізраїльські поліцейські в Умані очікують прибуття 30 тисяч хасидів

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила заступник міністра внутрішніх справ Ізраїлю Фаїна Кіршенбаум.

“Для того, аби цей візит пройшов якомога успішніше, наш посол Ізраїлю в Україні робить великі зусилля, підключаючи роботу Міністерства закордонних справ до цього. В Умані перебувають наші поліцейські, частина яких дуже тісно співпрацює з місцевими органами влади”, - сказала вона.

За словами Кіршенбаум, ізраїльська сторона відслідковує весь процес підготовки до приїзду паломників. “Ми сподіваємось, що все пройде спокійно, оскільки нас цікавить, аби не було зайвих інцидентів”, - додала заступник міністра.

На цю тему: До Умані на святкування Нового року почали з'їжджатись хасиди

Як повідомляв УНІАН, у серпні до міста Умань Черкаської області почали прибувати перші паломники-хасиди, які святкуватимуть 5774 єврейський Новий рік Рош-га-Шана біля могили цадика Нахмана.

Під час паломництва охорону громадського порядку в Умані забезпечуватимуть понад 400 міліціонерів. Цього року Новий рік хасиди святкуватимуть з 4 на 5 вересня.

Торік Новий рік за іудейським календарем біля могили цадика Нахмана тут зустріли майже 23 тисячі паломників з 24 країн світу.

Довідка УНІАН. Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) — засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика Раббі Нахмана (Брацлавського) - одна із найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.