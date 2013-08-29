В Умані заборонили вуличну торгівлю у місцях паломництва хасидів

Як повідомили УНІАН в Уманському міськвідділі міліції, торгівлю заборонено на вулиці Пушкіна, де раніше місцеві жителі торгували із землі продуктами та сувенірами. Заборону на торгівлю внесено у зв'язку із епідеміологічною ситуацією та терористичними актами у світі.

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В той же час, у міськвідділі міліції наголошують, що продукти і промислові товари іноземці зможуть купити в магазинах, які знаходяться неподалік місця паломництва.

Місцеві підприємці обурені цим рішенням і обіцяють добитися права торгувати в районі паломництва.

Також місцева влада заборонила проїзд таксі в район паломництва хасидів, де діє пропускний режим. Проїзд буде дозволено лише спецтранспорту.

Як повідомляв УНІАН, торік Новий рік за іудейським календарем біля могили цадика Нахмана зустріли майже 23 тисячі паломників з 24 країн світу. На іудейський Новий рік хасиди приїжджають до Умані, щоб помолитися на могилі цадика Раббі Нахмана.

Довідка УНІАН. Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) — засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика Раббі Нахмана (Брацлавського) - одна із самих шанованих святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.