До Умані вже приїхало більше тисячі хасидів

Як повідомили УНІАН в прес-службі Черкаської облдержадміністрації, в Умані утворена робоча група у складі членів Уманського міськвиконкому, райдержадміністрації та правоохоронних структур для оперативного розв'язання питань з прийому паломників-хасидів. Також узгоджено схеми розміщення тимчасових пунктів харчування, наметових містечок, тимчасового мобільного пункту медичного обслуговування, погоджено графіки вивезення сміття та інше.

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Голова робочої групи, заступник міського голови Умані Петро Паєвський зазначив, що при успішному розв’язанні всіх питань, зокрема, реєстрації, поселення, харчування, а також тісній співпраці з Міжнародним Благодійним Фондом імені рабі Нахмана, правоохоронних органів, дасть можливість створити належні умови для перебування паломників, забезпечити права мешканців міста та додаткові надходження до міського бюджету.

Як повідомляв УНІАН, на святкування 5774 єврейського нового року Рош-га-Шана цієї осені до Умані очікується приїзд близько 25 тис. паломників із 24 країн світу. Торік Новий рік за іудейським календарем біля могили цадика Нахмана тут зустріли майже 23 тисячі паломників з 24 країн світу.

Під час паломництва охорону громадського порядку в Умані забезпечуватимуть понад 400 міліціонерів. Цього року Новий рік хасиди святкуватимуть з 4 на 5 вересня.

Довідка УНІАН. Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) — засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика Раббі Нахмана (Брацлавського) - одна із самих шанованих святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.