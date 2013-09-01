Сьогодні почало діяти обмеження готівкових розрахунків

Цією постановою Нацбанк, зокрема, обмежив розрахунки для підприємств (підприємців) протягом дня до 10 тис. грн, а також для фізичних осіб при розрахунках з підприємствами (підприємцями) і між собою за договорами купівлі-продажу, що підлягають нотаріальному завіренню, до 150 тисяч гривень.

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Для проведення розрахунків на суму понад встановлених обмежень Нацбанк пропонує використовувати такі механізми, як переказ з використанням поточних рахунків, зокрема з використанням платіжних карт; внесення готівки до каси банку з подальшим перерахуванням на користь одержувача; використання рахунку нотаріуса (за договорами, що підлягають нотаріальному завіренню); відкриття рахунку на третю особу зі встановленням особливих умов розпорядження коштами на цьому рахунку (пред'явлення підписаного і завіреного нотаріусом договору купівлі-продажу тощо); застосування акредитивної форми розрахунків; внесення готівки безпосередньо на рахунок одержувача коштів.

За інформацією Нацбанку, розмір комісійної винагороди за проведення розрахунків і курси обміну іноземної валюти на гривню встановлюватимуться банками самостійно. Водночас, Нацбанк звернувся до Незалежної асоціації банків України (НАБУ) з пропозицією спільно з банками оптимізувати структуру доходів, щоб не допустити додаткового фінансового навантаження на громадян в частині сплати комісій банкам за переказ коштів.

Також регулятор рекомендував одержувати інформацію про діяльність і фінансовий стан банків України на офіційному сайті НБУ.