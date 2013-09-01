Сьогодні почало діяти обмеження готівкових розрахунків
Сьогодні набуває чинності постанова Національного банку України про обмеження готівкових розрахунків.
Цією постановою Нацбанк, зокрема, обмежив розрахунки для підприємств (підприємців) протягом дня до 10 тис. грн, а також для фізичних осіб при розрахунках з підприємствами (підприємцями) і між собою за договорами купівлі-продажу, що підлягають нотаріальному завіренню, до 150 тисяч гривень.
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Для проведення розрахунків на суму понад встановлених обмежень Нацбанк пропонує використовувати такі механізми, як переказ з використанням поточних рахунків, зокрема з використанням платіжних карт; внесення готівки до каси банку з подальшим перерахуванням на користь одержувача; використання рахунку нотаріуса (за договорами, що підлягають нотаріальному завіренню); відкриття рахунку на третю особу зі встановленням особливих умов розпорядження коштами на цьому рахунку (пред'явлення підписаного і завіреного нотаріусом договору купівлі-продажу тощо); застосування акредитивної форми розрахунків; внесення готівки безпосередньо на рахунок одержувача коштів.
За інформацією Нацбанку, розмір комісійної винагороди за проведення розрахунків і курси обміну іноземної валюти на гривню встановлюватимуться банками самостійно. Водночас, Нацбанк звернувся до Незалежної асоціації банків України (НАБУ) з пропозицією спільно з банками оптимізувати структуру доходів, щоб не допустити додаткового фінансового навантаження на громадян в частині сплати комісій банкам за переказ коштів.
Також регулятор рекомендував одержувати інформацію про діяльність і фінансовий стан банків України на офіційному сайті НБУ.