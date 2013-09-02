Цьогоріч у літніх таборах загинули троє дітей, 14 – травмовано

Про це повідомив начальник Головного управління захисту прав і свобод дітей Генеральної прокуратури України Володимир Вишинський, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації ГПУ.

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У повідомленні зазначається, що під час перевірок додержання прав дітей на оздоровлення та відпочинок органами прокуратури було виявлено численні правопорушення. Міністрам соціальної політики, охорони здоров’я, освіти і науки України внесено подання. Про стан додержання законодавства у цій сфері поінформовано Президента України та Кабінет міністрів України.

«Так, Генеральною прокуратурою України проведено перевірку в міністерствах соціальної політики, освіти і науки, охорони здоров’я України та узагальнено стан прокурорського нагляду на цьому напрямі», - сказав Вишинський.

За його словами, під час перевірки було встановлено, що вказаними міністерствами та місцевими органами виконавчої влади, на які покладено реалізацію державної політики та контроль у цій сфері, не вжито дієвих заходів щодо забезпечення доступності та якості оздоровчих послуг, створення належних умов для зміцнення здоров’я дітей та послаблено міжвідомчу координацію на цьому напрямі.

«Так, наприклад, усупереч вимогам закону, забезпечено оздоровлення менш як 50% дітей шкільного віку. Крім цього, порушуються права на оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, інваліди, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо», - зауважив він.

Також, додав Вишинський, міністерствами та органами виконавчої влади на місцях не здійснюються належним чином заходи щодо збереження та розвитку дитячих оздоровчих закладів, не ініціюється питання виділення коштів на їх реконструкцію, ремонт будівель та приміщень.

«Внаслідок цього, останніми роками більш як 100 з таких закладів закриті. Водночас, виявлено факти незаконного використання бюджетних коштів, виділених на розвиток дитячих таборів. Також допускається незаконне відчуження земельних ділянок оздоровчих закладів», - зазначив він.

Особливе занепокоєння, наголосив начальник Головного управління, викликають порушення прав дітей на належні та безпечні умови перебування.

«Вдумайтесь, цього року під час оздоровлення травмовано 14 дітей та 3 дитини загинуло», - сказав він.

Під час перевірок також було встановлено, що у більшості дитячих оздоровниць не забезпечено якісного та повноцінного харчування. Порушуються права дітей на безпечне перевезення їх до дитячих закладів оздоровлення тощо.

Вишинський повідомив, що крім вказаних, були встановлені і порушення при експлуатації атракціонної техніки, спортивних та дитячих майданчиків.

Підсумовуючи, начальник Головного управління поінформував, що усього за результатами перевірки додержання прав дітей на відпочинок та оздоровлення прокурорами розпочато 40 кримінальних проваджень, внесено 1011 подань, до відповідальності на даний час притягнуто 291 службовця, з яких 67 - контролюючих органів. Заявлено 17 позовів, поновлено права понад 300 тисяч дітей, відшкодовано 1,3 млн грн, попереджено відчуження 25 га земельних ділянок дитячих закладів.

«З метою усунення виявлених порушень закону внесено подання міністрам соціальної політики, охорони здоров’я, освіти і науки України. Також про стан додержання законодавства, спрямованого на захист прав дітей на відпочинок та оздоровлення поінформовано Президента України та Кабінет міністрів України», - резюмував Вишинський.