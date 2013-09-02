Стало відомо, коли введуть у обіг нову 100-доларову купюру (фото)

Про це йдеться в повідомленні Посольства США в Україні, розміщеному на сайті диппредставництва.

«Банкнота вартістю 100 доларів має два нові засоби захисту – тривимірну захисну стрічку і «дзвіночок у чорнильниці». Крім того, збережено попередні способи захисту – водяний знак у вигляді портрета, захисну нитку і цифру 100, яка змінює кольори», - йдеться в повідомленні.

У Посольстві також нагадали, що політика уряду США щодо обігу купюр передбачає вільний обіг всіх банкнот – нового і старого зразка, як законних платіжних засобів. «Ця політика стосується банкнот Федеральної резервної системи будь-якого номіналу, випущених в обіг з 1914 року і до сьогоднішнього дня», - повідомили в Посольстві.

Сто доларів США є найбільшим за номіналом федеральним резервним білетом США з 1969 року. Вперше вони були випущені в 1862 році. Крім 100 доларів, випускалися також купюри номіналами 500, 1000, 5000 і 10 000 доларів. Вони також є дійсним платіжним засобом, хоч і не випускаються як банкноти. Нині в обігу перебувають 100-доларові білети серій 1996 -2006 років. На лицьовому боці зображено Бенджаміна Франкліна, на зворотному - Індепенденс-хол.

Вперше зображення Франкліна було запроваджено на банкноті в 1914 році, а Індепенденс-холу - в 1928 році. У 2009 році Бюро карбування і друку США випустило 1,7 млрд стодоларових купюр, термін служби яких становить 89 місяцям.