Куріння хочуть заборонити ще й на літніх майданчиках ресторанів

Відповідна ініціатива міститься в законопроекті №3149, зареєстрованому в Раді 30 серпня.

Автор пропонує доповнити перелік місць, де заборонено палити, повідомляє «Українська правда».

Зокрема це стосується приміщень та на території об’єктів культурного призначення і державних установ.

Окрім того, законопроект пропонує заборонити, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів: у приміщеннях та на території підприємств, установ та організацій усіх форм власності, на території готелів та гуртожитків.

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Окрім того Мошенський пропонує заборонити паління у приміщеннях та на території аеропортів та вокзалів. Виключення становлять тільки спеціально відведені місця.

Як відомо, в травні минулого року Верховна Рада повністю заборонила куріння у громадських місцях.

13 червня 2012 року Віктор Янукович підписав закон про заборону куріння у громадських місцях.

Закон вступив в силу 13 грудня 2012 року.