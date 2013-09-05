Поїзд Київ-Ужгород повернувся до щоденного графіку руху

За даними «Укрзалізниці», влітку поїзд курсував через день: по непарним числам - з Києва і по парним - з Ужгорода.

Як повідомляв УНІАН, з початку літа «Укрзалізниця» ретельно стежить за рівнем попиту на залізничні квитки , щодня здійснюючи моніторинг пасажиропотоку.

Залежно від попиту «Укрзалізниця» призначає не тільки додаткові вагони , а й цілі потяги на найбільш популярні напрямки .

Одночасно Держадміністрація залізничного транспорту заявляє про збитковість пасажирських перевезень. Зокрема , в січні-червні 2013 року «Укрзалізниця» зазнала збитків від перевезення пасажирів на суму майже 3,5 млрд грн. При цьому тільки від курсування одного додаткового поїзда , призначеного для забезпечення літніх перевезень , - № 231/ 232 Київ-Сімферополь , який у червні здійснив 8 рейсів , збитки склали 1,5 млн грн.