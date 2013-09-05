Україні пропонують збільшити штраф за брехню у деклараціях до 17 тисяч гривень

Аналітики Transparency International радять Україні передбачити більшу відповідальність за вчинення корупційних дій у законопроекті про внесення змін до законодавства щодо удосконалення правового регулювання у сфері запобігання та протидії корупції, який був підготовлений Міністерством юстиції в серпні 2013 року на врахування рекомендацій експертів Європейської комісії.

Про це УНІАН повідомили в Transparency International.

В організації зазначають, що аналіз нового антикорупційного законопроекту виявив низку корупційних ризиків. “Ці ризики можуть звести нанівець всі позитивні результати проекту закону, якщо текст буде ухвалено в поточній редакції”, - вважають в Transparency International.

Експерти зазначають, що великим плюсом законопроекту є запровадження відповідальності за недостовірні відомості, вказані в деклараціях про доходи, проте вважають, що це може обернутись й мінусом, адже штраф у розмірі всього 425 грн дозволяє посадовцям сплатити його та приховати мільйони гривень.

«Ми пропонуємо збільшити розмір штрафу таким чином, щоб він був адекватним правопорушенню, тобто від 300 до 1000 неоподаткованих мінімумів (5100 - 17000 грн)», - підкреслила старший аналітик з питань антикорупційної політики Transparency International Україна Наталія Ковальчук.

Крім того, функцію фінансового контролю за деклараціями, яку наразі покладено на спеціальні підрозділи в органах влади, буде передано Міністерству доходів та зборів. На думку громадських експертів, це позитивне нововведення, адже Міндоходів має доступ до податкових декларацій службовців, відслідковує фіскальні платежі та має всі необхідні повноваження й ресурси для такого контролю. «Антикорупційні підрозділи органів влади не могли б ефективно здійснювати контроль за деклараціями держслужбовців. Адже ці підрозділи фактично залежні від керівництва органів влади, при яких вони і створені”, - пояснила Ковальчук. На її думку, тут очевидний конфлікт інтересів. “Але ж і самі працівники Міндоходів підпадають під декларування, тож виникає питання – яким чином буде вирішено цей конфлікт»,- додала вона.

Аналітики Transparency International Україна наголошують на тому, що наразі не окреслено методологію, за якою буде здійснюватися контроль за деклараціями тощо.

Результати аналізу законопроекту Transparency International Україна надіслала для врахування Міністерству юстиції та Кабінету міністрів України, а також надала його експертам делегації Європейської комісії, що перебувають наразі у Києві. Transparency International Україна закликає звернути на це увагу оціночну місію ЄС, яка перебуває з 2 по 6 вересня 2013 року в Києві з метою аналізу прогресу виконання 1-ї фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.