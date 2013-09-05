Лідери G20 визначили фінустанови з табу на банкрутство

Про це заявив голова Мінфіну РФ Антон Силуанов, повідомляє РІА Новости.

"Були позитивно оцінені кроки в галузі регулювання фінансових інститутів, в першу чергу великих банків - так званих фінансових інститутів, які не можуть збанкрутувати. Домовлялися про те, що таких банків 28 і страхових компаній близько дев'яти в світі", - повідомив Силуанов на брифінгу за підсумками першого дня роботи лідерів G20 за фінансової проблематики.

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За його словами, до цих фінансових інститутів будуть пред'явлені додаткові вимоги з нагляду і підвищені вимоги до їх акціонерам з тим, щоб вони несли відповідальність за долю цих організацій.