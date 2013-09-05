МВФ попередив деякі країни про зростаючі економічні ризики

МВФ одночасно попередив про зростаючі ризики для економік, що розвиваються. Про це йдеться в спеціальній доповіді МВФ, опублікованій напередодні саміту «Великої двадцятки» в Санкт -Петербурзі.

«Зростання світової економіки за підсумками першого півріччя в середньому склав трохи більше 2%, хоча цей показник відрізняється залежно від країни. У 2014 році економічне зростання продовжиться, однак переважно за рахунок зростання ВВП розвинених країн, - йдеться у звіті. - При цьому країни, що розвиваються зіткнуться зі значними викликами і ризиками, пов'язаними з подальшим погіршенням експортних можливостей та внутрішніми виробничими та фіскальними факторами: курсовою політикою, нестабільністю державних фінансів, складнощами кредитування і внутрішнього попиту».

Раніше МВФ розглядав зростання економік, що розвиваються, як основний каталізатор економічних процесів у світі, проте напередодні саміту G20 змінив свою позицію. «У країнах з економікою, що розвивається, ми вбачаємо слабкі перспективи зростання, продиктовані потенційними проблемами з наданням позикових коштів. Ці ризики мають бути враховані в політиці урядів, які можуть використовувати інструменти стабілізації та стимулювання, але лише в разі дійсної необхідності. Країни зі зростаючим дефіцитом бюджету і державним боргом повинні обірковувати методи консолідації державних фінансів», - зазначають у МВФ.

У доповіді також підкреслюється, що зміна орієнтирів зростання світової економіки не знімає загальних побоювань щодо подальшого економічного зростання.

Як повідомляв УНІАН, у липні Міжнародний валютний фонд (МВФ) переглянув свій квітневий прогноз світового економічного зростання за підсумками 2013 до 3,1% з 3,3 %. При цьому прогноз зростання для держав СНД знижено на 0,6 % - до 2,8 % за підсумками 2013 року і на 0,4 % - до 3,6 % за підсумками 2014 року. МВФ не навів окремого прогнозу для України .

Разом з тим, наприкінці липня МВФ висловив намір включити Україну в постпрограммний моніторинг, який передбачає частіші консультації з владою з питань макроекономічної політики та подолання кризових явищ.