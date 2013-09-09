Хасиди масово виїжджають з Умані до Києва, Одеси та Вінниці

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Уманського міськвідділу УМВС у Черкаській області, станом на ранок 9 вересня з Умані поїхали вже більш як 20 тисяч хасидів. Вони від’їздять автобусами та автомобілями до аеропортів Києва, Одеси та Вінниці. Очікується, що основна більшість паломників-хасидів залишать Умань до 11 вересня.

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У міліції також повідомили, що під час святкування іудейського нового року 15 хасидів-паломників загубили закордонні паспорти. 20 осіб звернулися в консульський відділ Ізраїлю через втрату паспортів та документів. У період паломництва хасидів в Умані працював консульський відділ департаменту МЗС Ізраїлю.

Як повідомляв УНІАН, до Умані Черкаської області цього року на святкування іудейського нового року Рош-га-Шана приїхала рекордна кількість хасидів – близько 30 тис. паломників. Цього року новий рік хасиди святкували з 4 на 5 вересня. Охорону громадського порядку в Умані на час паломництва забезпечують 429 міліціонерів УМВС у Черкаській області, 12 ізраїльських поліцейських та 89 співробітників ДСНС, в тому числі водолази, хіміки, піротехніки.

Довідка УНІАН. Засновник брацлавського (бресловського) хасидизму Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика Раббі Нахмана (Брацлавського) - одна із найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.