Греція вимагає від Газпрому 20-відсоткової знижки на газ

Компанії вже ведуть переговори про зниження ціни, повідомили джерела на умовах анонімності, додавши, що якщо не вдасться домовитися до кінця року, DEPA може звернутися до арбітражного суду, передає Reuters.

"Угода має бути досягнута до кінця року, після чого будь-яка сторона згідно з контрактом може передати справу до арбітражного суду " , - сказав один з джерел.

"Газпром" раніше погодився переглянути довгострокові контракти на постачання газу європейським клієнтам , які приносять йому близько 55 % виручки, і виплачує їм ретроактивне платежі , щоб не втратити клієнтів .

DEPA закуповує близько 60 % свого газу у "Газпрому" , торік імпорт склав 2,3 мільярда кубометрів. У 2011 році Газпром надав грецької компанії знижку в 7% , але греки хочуть ще більших поступок.

За даними джерел, DEPA платить Газпрому близько 470 дол за тисячу кубометрів газу , що на 20 % перевищує середньозважену ціну, за якою купують клієнти у Франції, Німеччині, Італії та Нідерландах , відповідно до незалежних оцінок, заснованих на офіційних даних. "Газпром" вважає Грецію частиною східноєвропейського ринку, ціни для якого зазвичай вище, ніж для Західної Європи, кажуть грецькі чиновники. За їх словами, "Газпром" пояснює більш високу ціну тим , що Греція - невеликий ринок, не пов'язаний із західноєвропейськими газорозподільними центрами.

"Ринкові умови у всій Європі змінилися з останнього перегляду цін у 2011 році" , - пояснив один з чиновників .

Раніше цього року "Газпром" претендував на купівлю DEPA в ході її приватизації, але на початку червня вирішив не направляти зобов'язуючу заявку.