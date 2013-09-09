У Харкові Lexus вилетів на зустрічну і протаранив ВАЗ, вбивши двох людей (відео)

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, аварія сталася вчора, 8 вересня, близько 24:00 на Салтівському шосе.

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23-річний водій автомобіля Toyota Lexus GS-300 не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Лада Пріора з причепом, який рухався в зустрічному напрямку

Внаслідок ДТП загинули два пасажири автомобіля Лада Пріора (1985 та 1935 років народження).

Крім цього, з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані обидва водії та пасажирка автомобіля Lexus.

Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП.