Абдулліна може балотуватися до Ради в одному з проблемних округів
09:48, 12 вересня 2013Суспільство
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Героїня нещодавнього скандалу з висловами про "бидлячі школи", оперна співачка Катерина Абдулліна, може балотуватися в депутати Верховної Ради України.
Катерина Абдулліна обдумує пропозиції / Фото : abdullina.com
Співачка може з’явитися в бюлетенях "проблемного" округу №223, повідомляють Вести.
«Я не виключаю, що піду на вибори, я зараз отримую різні пропозиції. Але остаточного рішення я ще не прийняла», - заявила вона.
Її суперниками можуть стати колишня дружина майора Мельниченка і телеведуча Наталя Розінська, екс-губернатор Львівщини Василий Горбаль, екс-нардеп Юрій Кармазін, свободівець Юрій Левченко і колишній очільник Шевченківського району Києва Віктор Пилипишин.
Нагадаємо, повторні вибори в "проблемних" округах призначено на 15 грудня.
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