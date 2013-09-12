Абдулліна може балотуватися до Ради в одному з проблемних округів

Співачка може з’явитися в бюлетенях "проблемного" округу №223, повідомляють Вести.

«Я не виключаю, що піду на вибори, я зараз отримую різні пропозиції. Але остаточного рішення я ще не прийняла», - заявила вона.

Її суперниками можуть стати колишня дружина майора Мельниченка і телеведуча Наталя Розінська, екс-губернатор Львівщини Василий Горбаль, екс-нардеп Юрій Кармазін, свободівець Юрій Левченко і колишній очільник Шевченківського району Києва Віктор Пилипишин.

Нагадаємо, повторні вибори в "проблемних" округах призначено на 15 грудня.