Видобуток нафти в США досяг рекорду за 24 роки

Як випливає з даних на сайті Управління енергетичної інформації США (EIA ), це максимальний рівень з 1989 року , повідомляє lenta.ru.

Темпи зростання нафтовидобутку в США істотно прискорилися в останні два роки. Зокрема , в серпні 2011 року добовий обсяг видобутку становив у середньому близько 5,6 мільйона барелів , тобто з цього часу виробництво сировини збільшилася майже на 40 відсотків. Для порівняння, у 2010-2011 роках видобуток збільшився всього на шість відсотків. Незважаючи на зростання видобутку, США продовжують імпорт сировини, проте його обсяги скорочуються. У липні цього року обсяг закупівель нафти впав до 7,7 мільйона барелів на добу - мінімального рівня за 17 років.

Для порівняння, в Росії в серпні середньодобовий видобуток нафти становив 10,516 мільйона барелів на добу , що є рекордом з кінця 80- х років. Ще один з найбільших виробників нафти Саудівська Аравія , за даними ОПЕК , також збільшила видобуток. У серпні обсяги виробництва сировини в арабській країні склали в середньому 10,2 мільйона барелів на добу ; це найвищий рівень видобутку з 1980 року.