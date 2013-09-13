Фастівський маніяк, який вбив 9 жінок, отримав довічний термін

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, жертвами чоловіка стали 9 людей, серед них - дорослі жінки і неповнолітні дівчата.

Прокуратура довела, що протягом 2006-2011 року раніше судимий уродженець Боярки Київської області скоїв серію вбивств і зґвалтувань. 46-річний чоловік був неодружений, не працював і сильно пив. Проживав у Фастові разом зі своєю співмешканкою.

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Своїх жертв вбивця душив або вбивав ножем. Жінок маніяк переважно підстерігав у белюдних місцях. Переконавшись, що поблизу нікого немає, він нападав на них, затягував до лісосмуги, ґвалтував і душив. Тіла залишав на місці злочину, присипавши листям і гілками. Злочинець убив навіть власну падчерку.

Дії засудженого кваліфіковані відповідними статтями Кримінального кодексу України, тобто як умисне вбивство з особливою жорстокістю поєднане із зґвалтуванням і розбійним нападом.

У судовому засіданні вина чоловіка в інкримінованих йому злочинах повністю доведена. При проведені процесуальних та слідчих дій поводився стримано. Самостійно розповідав і показував на місцевості, як саме вбивав і ґвалтував. Засуджений повністю визнав свою провину, але не розкаявся у скоєному.