На Луганщині у покинутій шахті знайшли тіла трьох людей

12:13, 15 вересня 2013
Суспільство
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Поблизу с. Індустрія Антрацитівського району Луганської області у покинутій несанкціонованій копальні на глибині близько 90 м виявлено тіла трьох загиблих осіб, які напередодні спустилися в шахту та не повернулися на поверхню.

Копанка

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій, тіла загиблих піднято. Попередня причина загибелі – недостатність кисню у повітрі.

На місці події працювало два відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.

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За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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