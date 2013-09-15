На Луганщині у покинутій шахті знайшли тіла трьох людей
12:13, 15 вересня 2013Суспільство
663
Поблизу с. Індустрія Антрацитівського району Луганської області у покинутій несанкціонованій копальні на глибині близько 90 м виявлено тіла трьох загиблих осіб, які напередодні спустилися в шахту та не повернулися на поверхню.
Гірники загинули через недостатність кисню у повітрі
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій, тіла загиблих піднято. Попередня причина загибелі – недостатність кисню у повітрі.
На місці події працювало два відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.
Читайте також: В Афганістані майже 30 осіб загинули при обвалі в шахті
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter