На Луганщині у покинутій шахті знайшли тіла трьох людей

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій, тіла загиблих піднято. Попередня причина загибелі – недостатність кисню у повітрі.

На місці події працювало два відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.

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За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.