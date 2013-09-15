Завтра в Україні буде хмарно, місцями йтимуть дощі

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, у східній частині - південно-західний, 7-12 м/с, у південних областях, Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, на узбережжі Криму 13-17°, вдень 15-20°, на півдні Одещини та в У Києві та області Криму до 23°.

Читайте також: На Одещині злива затопила будинки і дороги, більше ста людей евакуювали (фото)

У Києві та області буде хмарно. Вночі йтиме дощ, вдень - без істотних опадів. Температура на Київщині вночі 7-12°, вдень 15-20°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 16-18°.

15 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 16-21°, в районі Одеси 16°; в Дніпрі біля Києва 16°.