У Рівному затримали групу рекетирів

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, трьох злочинців, двоє з яких раніше були судимі, затримали 16 вересня під час передачі їм 10 тис. гривень жителькою Гощанського району, у якої зловмисники вимагали гроші.

Всього працівники спецпідрозділу боротьби із організованою злочинністю задокументували чотири факти противної діяльності підозрюваних: постачання в СІЗО м. Рівне метамфетаміну та три факти вимагання грошей у громадян області.

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Усіх учасників групи затримано у порядку статті 208 КПК України, вирішується питання про обрання відносно них міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

УБОЗом проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямований на встановлення усіх фактів протиправної діяльності фігурантів та притягнення до кримінальної відповідальності співучасників угруповання.