МАУ і «Турецькі Авіалінії» спільно експлуатуватимуть маршрути

Договір передбачає зростання з 15 вересня 2013 року кількості виконуваних рейсів між Києвом і Стамбулом, а також поліпшення прямого сполучення між іншими містами України і Стамбулом, повідомили УНІАН у прес-службі МАУ.

За інформацією авіакомпанії, перевізники підписали договір про спільну експлуатацію повітряних ліній Київ - Стамбул (Міжнародний аеропорт Ататюрка) - Київ, Київ - Стамбул (Міжнародний аеропорт Сабіна Гокен) - Київ, Донецьк - Стамбул - Донецьк, Одеса - Стамбул - Одеса, Сімферополь - Стамбул - Сімферополь, Київ - Харків - Київ, Дніпропетровськ - Стамбул - Дніпропетровськ.

«Для пасажирів МАУ з регіонів України початок такої співпраці означає можливість швидко і без пересадок дістатися до Стамбула. Клієнти провідного українського перевізника з інших пунктів маршрутної мережі зможуть з комфортом потрапити в Стамбул через столицю України», - зазначають у МАУ.

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Як підкреслили в авіакомпанії, код-шерінгова угода не тільки збільшує кількість рейсів МАУ, що пов'язують Київ і Стамбул, надає мандрівникам з регіонів можливість скористатися прямими рейсами до Стамбула, а й відкриває пасажирам авіакомпанії «Турецькі Авіалінії» доступ до розгалуженої маршрутної мережі МАУ. «У київському міжнародному аеропорту «Бориспіль» рейси з Стамбула оптимально стикуються з усіма рейсами маршрутної мережі МАУ, які відбувають з Києва до столиці і ключові міста Європи, Об'єднаних Арабських Еміратів, країн СНД та Близького Сходу»,- підкреслюють в авіакомпанії.

Коментуючи можливості спільного використання маршрутів, що розширюються, корпоративний прес-секретар МАУ Євгенія Сацька звернула увагу, що укладення договору про спільну експлуатацію повітряних ліній - цілком логічний крок для МАУ, яка застосовує всі можливі заходи для забезпечення пасажирів найбільшою кількістю можливостей для комфортних авіаподорожей.

«Тепер наші шановні клієнти з Києва, регіонів України та ключових пунктів маршрутної мережі МАУ можуть швидко дістатися до єдиного в світі мегаполісу, розташованого відразу на двох континентах. Ми впевнені, що пасажири в повній мірі оцінять переваги код-шерингової угоди. Також ми раді вітати нового партнера - авіакомпанію «Турецькі Авіалінії» і сподіваємося, що співпраця провідного українського перевізника та флагманської авіакомпанії Туреччини буде надзвичайно плідною», - цитує прес-служба Сацьку.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - одна з провідних українських авіакомпаній. 100 % акцій компанії знаходяться у приватній власності. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР). Авіакомпанія здійснює рейси до столиці і ключові міста Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у понад 3000 міст світу. МАУ виконує майже 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. МАУ має намір в 2013 році збільшити пасажиропотік на 60 % - до 4,4 млн осіб.

У липні МАУ і авіакомпанія "Росія" уклали код-шерінгову угоду з метою спільної експлуатації повітряної лінії Київ - Санкт -Петербург - Київ.