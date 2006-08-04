БЮТ виключив з фракції 4 депутатів

Фракція Блоку Юлії Тимошенко виключила зі свого складу народних депутатів Олександра БОРЗИХ, Володимира ЗУБИКА, Михайла ЗУБЦЯ і Володимира ТОЛСТЕНКА. Про це йдеться в повідомленні, переданому УНІАН прес-службою БЮТ.

3 серпня деякі ЗМІ помилково повідомили, що з фракції БЮТ виключено депутата Павла КОСТЕНКА.

Прес-служба наголошує, що П.КОСТЕНКО залишається у фракції БЮТ і “жодного відношення до зрадників не має”.

Як повідомляв УНІАН, раніше народні депутати від БЮТ, яких виключено з фракції, написали заяви про входження до антикризової коаліції.