У Житомирі прокуратура вимагає з Укртелекому більше мільйона гривень

Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН сьогодні повідомив прокурор Житомира Ілля Титарчук.

За його словами, «13 вересня цього року прокуратура заявила до Житомирського окружного адміністративного суду в інтересах держави позов про стягнення з Житомирської філії ПАТ «Укртелеком» майже 375 тис грн необґрунтовано одержаної виручки та 750 тис грн штрафу».

"Ми оприлюднили цей факт одразу ж, як отримали документи з суду",- додав він.

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Установлено, додав прокурор, що структурні підрозділи житомирської філії вказаного підприємства протягом понад два роки під час нарахування плати за послуги електрозв’язку застосовували завищені тарифи. Як наслідок, філією було одержано понад 375 тис грн необґрунтованої виручки. У які саме роки відбувалися ці порушення, прокуратура не уточнює.

За порушення державної дисципліни цін до підприємств застосували економічні санкції, однак воно їх не сплатило.

З огляду на це прокуратура Житомира заявила позов з вимогою стягнути з Житомирської філії ПАТ «Укртелеком» загалом понад 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що АМКУ дозволив компанії Ріната Ахметова СКМ отримати опосередкований контроль над Укртелекомом.