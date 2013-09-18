Завтра по всій Україні пройдуть дощі

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Часом дощ, вночі в більшості центральних, а вдень в Харківській та Сумській областях місцями сильний дощ», - йдеться в повідомленні.

Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 8-13°, на узбережжі Криму до 17°, у західних областях 4-9°; вдень 13-18°, у південній частині 17-22°. На високогір'ї Карпат дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-9°.

У Києві та Київській області хмарно, часом дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 8-13°, вдень 13-18°; у Києві вночі 10-12°, вдень 14-16°.

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Сьогодні, 18 вересня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 19-21°, в районі Одеси 12°, Ялти 17°; в Дніпрі біля Києва - 16°.